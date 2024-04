O włos od kosmicznej katastrofy! Niebezpieczna mijanka na orbicie

Gdyby doszło do zderzenia, konsekwencje byłyby katastrofalne. Spowodowałoby to powstanie tysięcy niebezpiecznych odłamków kosmicznych, krążących wokół Ziemi i stanowiących zagrożenie dla innych satelitów, a nawet Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na szczęście tym razem ominęliśmy katastrofę, ale to zdarzenie skłoniło do refleksji nad rosnącym problemem śmieci kosmicznych i zagrożeniami, jakie stwarzają one dla naszej działalności na orbicie.