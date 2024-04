Ludzkość zaczyna bawić się czasem. To skutek niszczenia naszej planety

Wygląda na to, że nasz gatunek już doszedł do poziomu inżynierii planetarnej, choć robimy to, póki co raczej przez przypadek. Naukowcy od lat obserwują zjawisko zwalniania rotacji Ziemi. Głównym czynnikiem zmiany rotacji naszej planety jest topnienie lodowców i lądolodów.