Rywalizowali o najlepszą wideointerpretację muzyki Pink Floyd. Wynik wywołał burzę

Założycielem grupy był Syd Barrett, który był jej liderem do końca lat 60. Po jego odejściu, głównym autorem utworów i liderem został basista Roger Waters. Wśród najbardziej znanych albumów Pink Floyd znajdują się The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals i The Wall. Po odejściu Watersa w 1985 r., zespół kontynuował działalność pod przewodnictwem Davida Gilmoura.