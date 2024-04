Cringe, poziom ostateczny: twórcy Fortnite chcą, byś grał i oglądał TikTok jednocześnie

Implementując Picture in Picture bezpośrednio do Fortnite, specjaliści z Epic Games po raz kolejny zrobiliby coś innowacyjnego. Producenci gier od dekad stosowali namiastkę trybu Picture by Picture (PbP), dzieląc ekran na dwie równe połowy podczas kanapowej rozgrywki co-op. Jednak PiP z zupełnie osobnym źródłem obrazu - to coś nowego.