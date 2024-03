Microsoft sypnął nowościami. Oto co przynosi aktualizacja Windows 11

Obecnie nie trzeba czekać na duże aktualizacje systemu Windows, aby móc otrzymać przydatne zmiany. Faktem jest, że raz w roku, w drugiej połowie, producent wydaje jedno duże uaktualnienie oznaczone jako najnowsze, a obecnie jest to 23H2. Po drodze jednak pojawiają się mniejsze dodatki – właśnie w ramach aktualizacji Moment. Tym razem mamy już piąty z kolei update tego typu – producent oznacza go jako KB5034848, więc jeśli w usłudze Windows Update widzicie taką nazwę, to możecie pobrać najnowszą wersję.