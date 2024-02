Gracze czekali na to od lat. Microsoft zlikwiduje ten sztuczny podział

Mechanizmy te nie działają automatycznie. Twórca gry, chcąc by ta była obsługiwana przez dane rozwiązanie, musi ręcznie dodać do kodu tej gry stosowne modyfikacje. To często rodzi jednak pewien problem, dodatkowo amplifikowany przez producentów kart graficznych. Czasem budżetu czy zdolności starcza tylko na implementację jednego z mechanizmów. A czasem wręcz któryś z producentów procesorów graficznych sponsoruje produkcję danej gry, w zamian żądając by gra obsługiwała tylko jeden z mechanizmów.