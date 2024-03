VPN z promocją na Wielkanoc. Bezpieczeństwo za mniej niż pół kilo białej kiełbasy

W obecnie trwającej promocji Surfshark Starter w subskrypcji na dwa lata kosztuje jedynie 228,54 zł za 26 miesiące - 8,79 zł miesięcznie (86 proc. mniej w porównaniu do ceny regularnej). Natomiast droższy wariant Surfshark One to koszt jedynie 285,74 zł w ciągu dwóch lat - 10,99 zł miesięcznie (83 proc. mniej w porównaniu do ceny regularnej). Najdroższy wariant, Surfshark One+ został przeceniony o 76 proc.: 454,74 zł za dwuletni dostęp do usług (17,49 zł miesięcznie).