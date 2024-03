Wsadzili sprzęt do kosza i zamontowali anteny na dachach. Efekt zaskoczył wszystkich

Odebrał pan, bardzo miły, ja mu podałam numer kosza i myślałam, że to wystarczy, ale okazało się ze lokalizację także muszę podać. Myślałam, że to jest jakoś tak, ze system zbiera informacje ze zgłoszeń, powiązane jest to z mapą, na której są zgeolokalizowane te kosze i układa się jakąś sensowną trasę przejazdu, by za jednym zamachem po trasie opróżnić jak najwięcej koszy. Plus więc za możliwość zgłaszania, minus za to jak to zorganizowano