Mama nie będzie musiała już cię ubierać. Zrobi to Google

Zawsze miałem taki problem. Kiedyś o konsultacje pytałem mamę, później żonę, a jak jestem na samodzielnych zakupach, to pytam czasem losowe klientki w danym sklepie, czy jedno pasuje do drugiego. Co ciekawe - nigdy nie spotkałem się z odrzuceniem, czy wyśmianiem lub przerażeniem w oczach. Zawsze mi pomagają z uśmiechem na ustach. Zapytacie: dlaczego nie pytam personelu? Bo wiem, że powiedzą mi każdy komplement, bylebym tylko kupił u nich. Jednak nie każdy jest tak śmiały jak ja i boi się zagadywać do obcych ludzi, a zakupy woli robić przez internet. Nie zmienia to tego, że w konsekwencji może unika kontaktu z ludźmi, ale za to ubrania nadal do siebie nie pasują. I wtedy do akcji wchodzi Google.