To jak reklamowy TikTok, tyle że o twoją uwagę rywalizują niskie ceny, a nie różne krótkie filmiki. Niby masz je przed oczami tylko chwilę, ale przesyt sprawia, że łatwo stracić poczucie miejsca i czasu. Interaktywna gazetka wciąga do przerażającego świata reklam, banerów, promocji, przekrzykiwania o to, kto ma taniej. Sęk w tym, że nieważne co jest tanie, ważne, że to przecena. Produkt schodzi na dalszy plan, istotniejsze są liczby, procenty.