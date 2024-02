Allegro ma świetne promocje na Walentynki. Wybraliśmy najlepsze oferty

Wiele cen produktów posiada zielony znaczek gwarancji najniższej ceny. Co to dokładnie znaczy? Allegro zapewnia, że znaleziony produkt ma najniższą cenę wśród kilkudziesięciu największych sklepów online, do których się porównuje. Jeśli się zdarzy, że znajdziemy ten sam produkt taniej, to Allegro zwróci różnicę w formie kuponu, który możemy wykorzystać na następne zakupy. Produktów oznaczonych tą plakietką ma być kilkaset tysięcy na całej platformie.