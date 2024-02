Z tym czymś na głowie będziesz odkurzać mieszkanie całymi dniami. Dla przyjemności

Po co zbieramy monety podczas odkurzania? Obecnie po nic. Może, niczym w starszych grach mobilnych typu Jetpack Joyride, monety mogłyby zostać przeznaczone na odblokowanie nowych skórek do odkurzacza czy... naszego domu? Ot, nie sprzątaliśmy w naszych smutnych 20 metrach kwadratowych, tylko w krypcie Batmana czy na powierzchni księżyca. Może jeszcze za pomocą odkurzacza My Little Pony? Pomysł na rozwój aplikacji do sprzątania domu brzmi, jakby był wart jednocześnie milion i zero dolarów.