Wysyłają je na potęgę. Ten sposób komunikacji staje się standardem

Najważniejsza odpowiedź na start: czym są głosówki? Są to wiadomości głosowe nagrywane na popularnych komunikatorach typu Messenger, WhatsApp czy Telegram. Mogą mieć od kilku sekund nawet do kilkunastu minut, choć to zależy od wersji komunikatora. Jest to pośrednia forma komunikacji między rozmową tekstową a zadzwonieniem do drugiej osoby.