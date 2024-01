Oto co potrafi aparat w smartfonie OnePlus 12. Porównanie z iPhone'em 15 Pro Max

Jeśli zejdziemy z rozdzielczością do Full HD 1080p, to mamy do dyspozycji także tryby Slo-mo 120/240/480 kl./s. Tryb stabilizacji Ultra Steady działa niestety tylko do FHD 60 kl./s, a do dyspozycji mamy także cyfrowy zoom x20, czy funkcję time lapse 4K 30 kl./s.