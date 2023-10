Sprzęty Xiaomi w Biedronce. Można sporo zaoszczędzić

Jedną z takich ofert jest blender z funkcją gotowania. Kosztuje 439 zł i dzięki mocy grzewczej 800-950W pozwala przygotować gorące napoje, zupy czy sosy. O ile większość blenderów kielichowych jest gotowych na to, aby wrzucać do nich ciepłe produkty, tak ten Xiaomi pozwala utrzymać bądź zwiększyć ich temperaturę, żeby później zmiksowanej mieszanki nie trzeba byłoby przerzucać z powrotem do garnka. Przydatne.