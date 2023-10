To cichy, wygodny i skuteczny odkurzacz. Samsung Bespoke Jet AI - recenzja

Jedyny parametr, jaki Bespoke Jet AI bierze pod uwagę, jest to rodzaj powierzchni. W szczotkach nie znajdują się żadne czujniki dźwiękowe czy wibracyjne, więc decyduje wyłącznie to, czy jest to drewno, gres czy jeszcze coś innego. To bardzo wygodne, ale do inteligentnego jeszcze sporo brakuje. Nieraz konieczna będzie ręczna interwencja użytkownika i wciśnięcie przycisku zmiany mocy. Prawdopodobnie na supermocny Jet, by za chwilę wrócić do trybu AI.