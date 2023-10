Pracujesz na cyfrowych lub zeskanowanych dokumentach? ABBYY FineReader PDF jest wszystkim czego potrzeba twojej firmie

Jeśli twoje przedsiębiorstwo pracuje na setkach dokumentów, w tym również zeskanowanych, to zwykle konieczna jest ich modyfikacja czy też zapisanie w wybranym formacie. Bez odpowiedniego oprogramowania takie zadanie może być naprawdę ogromnym wyzwaniem. Na całe szczęście z pomocą przychodzi FineReader PDF.



To prawdziwy kombajn do obsługi dokumentów. Za jego pomocą wykonasz wiele zadań na plikach szybko i intuicyjnie. Nie raz zastanawiałeś (zastanawiałaś) się, jak edytować plik PDF, zamaskować w nim wrażliwe dane czy otworzyć taki dokument w Microsoft Word? Z tym rozwiązaniem żadne wyzwanie dotyczące dokumentów nie będzie trudne.