Wsadzili Sztuczną Inteligencję do czołgu. To piąty członek załogi

Czołg to jedna z najpotężniejszych i najskuteczniejszych broni na polu walki. Nie bez powodu nazywany jest "królem bitwy". Czołgi stanowią o sile i prestiżu armii, a także o poziomie technologicznym i innowacyjnym kraju, który je produkuje.



Wśród czołgów, które zasługują na uwagę, znajduje się izraelska Merkawa, czyli po hebrajsku "rydwan". To czołg, który łączy w sobie zaawansowaną technologię, wysoką ochronę załogi i zdolność do walki w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Izrael pochwalił się najnowszą wersją tego czołgu - Merkawa Mk4 Barak, która została oficjalnie zaprezentowana światu we wrześniu 2023 roku.