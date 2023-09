Apple ma duży problem. Ten kraj zmusza giganta do wycofania iPhone'a

Przez ostatnie trzy lata Apple przymierzało się do podjęcia rękawicy rzuconej przez Unię Europejską i dostosowania swoich urządzeń do nowych wymogów unijnych. A konkretnie jednego: USB-C w urządzeniach elektronicznych sprzedawanych na terenie wspólnoty.



Choć koncern z Cupertino finalnie sprostał wyzwaniu, to teraz francuski organ regulujący rzuca Apple w Europie kolejne wyzwanie: iPhone 12 ma być wycofany z tamtejszego rynku, bo przekracza dopuszczalne wartości współczynnika SAR.