Dobry laptop do 2500 zł

Do czego może służyć laptop za 2500 zł? Do wszystkich podstawowych zastosowań - pracy z dokumentami, przeglądania internetu, oglądania filmów, ale również do montażu mniej skomplikowanych filmów, a nawet do zabawy w mało wymagające gry. W The Last Of Us zdecydowanie na nich nie pogramy, ale np. w doskonałą grę historyczną Pentiment już jak najbardziej