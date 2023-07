Odnalezienie wraku Titanica było częścią tajnej misji wojska. Szukano czegoś zupełnie innego

Ballard spotkał się z US Navy w 1982 roku i zaprezentował im swój pomysł na wykorzystanie zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych (ROV), które mogłyby penetrować głębokie obszary oceanu i przesyłać obrazy na powierzchnię. Ballard był zafascynowany historią Titanica i marzył o jego odkryciu od dzieciństwa. US Navy zgodziła się sfinansować jego projekt, ale pod warunkiem, że najpierw będzie on służył do odnalezienia atomowych okrętów podwodnych. US Navy zgodziła się również, że Ballard będzie mógł poszukiwać Titanica, jeśli zostanie mu czas po zakończeniu misji związanej z okrętami.