Hakowanie celów na Ziemi z satelitów. Oto nowa odsłona cyberwojny

Siły Kosmiczne USA chcą nie tylko być biernym obserwatorem tego, co dzieje się na Ziemi z pokładów satelitów szpiegowskich. Nie chcą być też centralą telefoniczną do przekazywania wiadomości poprzez satelity komunikacyjne. Siły Kosmiczne USA chcą także atakować i prowadzić w kosmosie operacje ofensywne. Nie chodzi tu jednak o klasyczne strzelanie pociskami. Wojna w kosmosie będzie bardziej wyrafinowana.



Operacje ofensywne w kosmosie to takie, które mają na celu zakłócać, uszkadzać lub zniszczyć systemy kosmiczne przeciwnika, lub wykorzystywać je do własnych celów. Mogą to być na przykład ataki cybernetyczne na satelity lub stacje naziemne, lub manipulowanie sygnałami satelitarnymi do wprowadzenia dezinformacji, lub fałszywych komend.