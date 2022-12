"Rosjanie nie zbombardują chmury". Ukraina podpisała ważne porozumienie, a my tam byliśmy

Nowoczesne państwo nie może funkcjonować bez cyfrowej infrastruktury. Nawet to ogarnięte wojną musi nadal prowadzić administrację i bankowość. Ukraina nie musi się obawiać, że jej krytyczne systemy IT zostaną zniszczone na skutek rosyjskiej agresji. Kraj właśnie migruje swoje systemy do największej chmury świata. A Amazon zobowiązał się do dalszej pomocy i współpracy.