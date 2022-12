Prezent na ostatnią chwilę? InPost gwarantuje dostawę przed pierwszą gwiazdką

W ubiegłych latach InPost również gwarantował dostarczenie przedświątecznych przesyłek do paczkomatu, w pierwszej edycji ostatni dzień na nadanie przypadał 20 grudnia, a obecnie InPostowi udało się go wydłużyć do południa 22 grudnia 2022 roku. Możliwe jest to m.in. za sprawą usprawnień procesów logistycznych oraz kurierom InPost, którzy w okresie przedświątecznym pracują także w weekendy.