Nie tylko elektroniczne prezenty na święta. Co kupić dla niej, dla niego, dla dziecka i do domu?

Ukoronowaniem skompletowanego przez nas prezentu na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia dla kobiety jest zestaw do samodzielnej pielęgnacji. To limitowana edycja, w skład której wchodzą zarówno musująca kula i olejek do kąpieli, jak i aromatyczny żel do ciała, nawilżająca maseczka na twarz, błyszczyk do ust oraz różowa opaska na włosy.