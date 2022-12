Apple pracuje nad kilkoma nowymi monitorami. Nie mogę się doczekać

Jak na razie nie wiadomo kiedy nowe monitory wejdą do sprzedaży. Część analityków podejrzewa, że dojdzie do tego jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku. To jednak może być zbyt optymistyczne założenie, zważając na to, że Apple notuje ostatnio opóźnienia. Komputery Mac Pro miały zakończyć przejście Apple na własne procesory w ciągu dwóch lat od wprowadzenia pierwszego komputera z procesorem M1. Dwa lata minęły w maju, tymczasem jest grudzień, a nowego Maca Pro jak na razie nie widać. Nawet jeżeli na nowe monitory trzeba poczekać nieco dłużej, to wiele wskazuje na to, że warto. Jedno jednak jest pewne - tanio nie będzie.