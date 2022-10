Myszka Miki służyła w polskim wojsku. Walczyła w legendarnej dywizji

Na pomysł wpadł dowódca drużyny kontroli ruchu łączności, por. Tadeusz Daszkiewicz, który napisał list do studia z prośbą o logo. Nie wiemy co kierowało porucznikiem, być może zauważył taki emblemat w jednym z sojuszniczych oddziałów. Sam list musiał przebyć Atlantyk, po którym wciąż grasowały stada niemieckich u-bootów. Warto też dodać, że w tym czasie do studia Disneya docierały tysiące listów miesięcznie.