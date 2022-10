Amazon Prime na grubo świętuje pierwsze urodziny w Polsce. Elektronika w niskich cenach - lista okazji

Nowe gry wideo potrafią zajmować kilkadziesiąt, a czasami i kilkaset gigabajtów. Tymczasem nawet najlepsza, najdroższa konsola oferuje mniej niż terabajt miejsca na gry. To oznacza, że trzeba często usuwać gry na rzecz innych, co nierzadko wiąże się z uciążliwym oczekiwaniem na pobranie danych z Internetu. To nie tak miało być. Na szczęście PlayStation obsługuje rozszerzanie pamięci. A opisywany tutaj dysk Seagate’a, oficjalnie certyfikowany przez Sony, zapewni aż 4 dodatkowe terabajty na gry. Z jednym tylko zastrzeżeniem: gry na PS4 można uruchamiać bezpośrednio z dysku, podczas gdy zapisane na nim gry na PS5 wymagają na czas zabawy przeniesienia ich do pamięci konsoli. To jednak i tak wygodniejsze rozwiązanie od ponownego pobrania gry z chmury.



Kup Seagate Game Drive 4 TB do PlayStation na Amazonie. Cena: 779,08 zł 525,53 zł