Bhutan traktuje turystów z buta. Każe płacić 200 dol. dziennie za pobyt w królestwie

Królestwo Bhutanu często jest nazywane najszczęśliwszym krajem na świecie. Kult szczęścia zaczął się w 1972 r., kiedy ówczesny król Bhutanu Jigme Singye Wangchuck przedstawił swoją koncepcję wskaźnika _ szczęście narodowe brutto (GNH). Był on alternatywą do PKB i w odróżnieniu od niego jest to instrument liczący dobrobyt obywateli w całościowym ujęciu, a nie tylko przez pryzmat ekonomiczny.