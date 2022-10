Dziś ostatni dzień Audio Video Show 2022. Dlaczego warto iść?

Bathys to pierwszy model bezprzewodowych słuchawek redukujących szumy od firmy Focal. Zestaw z wykonanymi we francuskim Saint-Etienne przetwornikami miał premierę na początku października 2022 r. i służy do słuchania muzyki w jakości Hi-Fi przy ponadprzeciętnym czasie pracy na jednym ładowaniu. Do przesyłania muzyki oraz innych dźwięków wykorzystują technologię Bluetooth 5.1, oferują też mechanizm ANC. Dzięki temu, że słuchawki obsługują szereg różnych kodeków (SBC, AAC, Apt-XTM i Apt-XTM Adaptive), można cieszyć się świetną jakością dźwięku podczas korzystania z połączenia bezprzewodowego. Jeśli ktoś jednak chciałby skorzystać z kabla np. w domu lub w podróży, by oszczędzać energię, to też jest taka możliwość (minijack, USB-C). Przewody znalazły się w zestawie, a rozdzielczość słuchawek to 24 bitów / 192 kHz.