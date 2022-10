Przełomowy Sony QD-OLED TV na Audio Video Show 2022

QD-OLED jest tą technologią, która zapewnia bardzo dobry kompromis. QD-OLED to inaczej Quantum dot OLED, czyli połączenie techniki QLED z OLED. Efektem tego jest telewizor OLED, który nie tylko oferuje te same zalety, co inne telewizory tego rodzaju - ale też za sprawą innego ułożenia subpikseli i powłoki z nanokryształów jest w stanie wyświetlać bardzo jasny obraz, co jest szczególnie pożądane w treściach HDR i zapewnia wzorowe pokrycie wszystkich wykorzystywanych przez branżę rozrywkową palet barwnych. To wciąż jeszcze nie jest perfekcja - ale nikt wcześniej nie zdołał się do niej zbliżyć na tak niewielką odległość.