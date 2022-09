Skuteczny sposób na kleszcze? To nie sklepowe preparaty, a jodła

Naukowcy z Uniwersytetu w Dalhousie w Kanadzie odkryli, że olejek pochodzący z igieł jodły balsamicznej jest w stanie zimą zabijać kleszcze czarnonogie, uniemożliwiając im przeżycie do wiosny. Preparat użyty do zabijania kleszczy jest łatwo dostępny - również w Polsce, bowiem jodła balsamiczna to gatunek popularny w Polsce. Jednocześnie użyty w eksperymencie preparat to całkowicie naturalny olejek pochodzący z igieł drzewa, oraz same igły.