Jeśli nie opryski, to co? Podstawową ochroną przed kleszczami jest przede wszystkim ubiór, zakrywający znaczną część ciała. Ważne jest też to, by ubranie było jasne, dzięki czemu będziemy w stanie szybko zauważyć chodzące po nas insekty. Po przyjściu do domu warto jeszcze przejechać ciuchy zwykłą szczotką do czyszczenia ubrań, która zbierze z nas niepożądanych gości. To sposób, który został polecony przez leśnika.