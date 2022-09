ASUS Zenbook 14 OLED to (prawdopodobnie) jedyny laptop, jakiego potrzebujesz

Człowiek kupuje przede wszystkim oczami; oczywiście, cechy i parametry są ważne, ale jeśli laptop się nam nie podoba, to zwyczajnie omijamy go szerokim łukiem. ASUS Zenbook 14 OLED nie należy do takich urządzeń – to sprzęt, który przyciąga spojrzenia, a nie je odwraca. Obudowa jest stonowana, ale jednocześnie bardzo charakterystyczna, dzięki przetłoczeniom na klapie. Całość jest też niebywale smukła jak na 14 calowy laptop i prezentuje się przepięknie zarówno gdy jest zamknięta, jak i po otwarciu.