Porzuciłem konsolę na miesiąc i grałem tylko w chmurze

Od miesiąca testuję GeForce NOW w planie RTX 3080 i ta usługa sprawiła, że muszę ponownie przemyśleć mój zestaw do gamingu. Okazuje się, że GeForce NOW w całości zastąpił mi Steam Decka. Fizyczny sprzęt gamingowy o dużej mocy obliczeniowej przestał być potrzebny, bo grafikę w topowej jakości, z obsługą Ray Tracingu, mogę mieć na zwykłym smartfonie, do którego podłączę kontroler. Może to być dedykowane rozwiązanie pokroju np. Razer Kishi, ale równie dobrze może to być jakikolwiek pad działający na Bluetooth, ot choćby kontroler od Xboxa.