Chłodząc mieszkania podgrzewamy planetę. Paradoks klimatyzacji

Szacuje się, że na całym świecie urządzenia obniżające temperaturę odpowiadają za 20 proc. całkowitego zużycia prądu. Według danych amerykańskiego rządu, w USA jest to "tylko" 6 proc., które jednak przekłada się na coroczny kosz blisko 29 miliardów dol. dla mieszkańców i emituje aż 117 mln ton dwutlenku węgla do atmosfery. Brzmi skromnie, ale według wyliczeń The Guardian te 6 proc. energii zużywanej w USA na klimatyzację to więcej niż całkowite zużycie prądu w całej Wielkiej Brytanii (sic!).