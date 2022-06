Ten budynek ma swoją obudowę. Dzięki niej zaoszczędzi 77 ton dwutlenku węgla rocznie

Projektanci i twórcy budynku przekonują, że panele fotowoltaiczne pokrywające budynek będą w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby energetyczne budynku i jego użytkowników. Słoneczna skóra jak system paneli fotowoltaicznych nazywa deweloper została opracowana przez niemiecką firmę Avancis. Składa się on z niezwykle cienkich modułów fotowoltaicznych, które podłączone są do sieci przenoszącej generowaną energię elektryczną do sieci energetycznej budynku. Twórcy systemu przekonują, że jest on w stanie wygenerować nawet 50 razy więcej energii od typowej sieci paneli słonecznych instalowanych na dachach budynków mieszkalnych.