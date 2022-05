Star Wars Jedi: Survivor ma pojawić się w wersji na PC oraz na konsole PlayStation 5 i Xbox Series. Gra nie doczeka się wersji na PlayStation 4 i Xbox One - co przykre dla posiadaczy tych urządzeń, ale też rodzi nadzieję, że Respawn Entertainment łatwiej będzie wycisnąć jak najwięcej z konsol bieżącej generacji. Teraz pozostaje tylko czekać na zwiastun prezentujący rozgrywkę. Opublikowana zajawka to na razie, niestety, tylko prerenderowana animacja.