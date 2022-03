FreeCAD zawiera narzędzia podobne do Catia, SolidWorks lub Solid Edge, należy do kategorii MCAD, PLM, CAx i CAE. Jest to modeler parametryczny oparty na funkcjach z modułową architekturą oprogramowania. Ten program podobny do AutoCAD-a posiada wszystkie niezbędne funkcje, jednak jest polecany dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy mają już jakieś doświadczenie z tego typu narzędziami. Nowi użytkownicy mogą czuć się nieco zagubieni, gdyż rozmieszczenie i sposób działania niektórych funkcji nie jest aż tak oczywisty. Nauczenie się FreeCAD może zająć trochę czasu.