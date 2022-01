Najlepsze czytniki RSS. Feedly? A może coś innego? Sprawdź alternatywne opcje

The Old Reader uruchomimy w każdej przeglądarce. Ten czytnik RSS online bez żadnych problemów dopasuje się także do urządzeń mobilnych. Nie ma co prawda dedykowanej aplikacji, jednak korzystanie z tego czytnika w przeglądarce jest równie wygodne na smartfonie. The Old Reader oferuje możliwość zmiany motywu na ciemny oraz przełączania między widokiem prostej listy postów a magazynową siatką postów. Dodatkową ciekawą funkcją jest możliwość organizowania subskrybowanych stron w foldery.