Jesteśmy coraz bliżej przełomu w energetyce. Naukowcy odtworzyli warunki panujące w jądrze gwiazdy

Mowa tutaj o procesie tzw. inercyjnego utrzymania plazmy. Wspomniana wyżej próbka wodoru rozgrzewana dwoma laserami miała rozmiary zaledwie ziarnka pieprzu. Dla porównania, lasery wykorzystane do jej rozgrzania mają rozmiary trzech boisk piłkarskich i emitują niemal dwieście wiązek laserowych, które skupiają się na powyższej próbce. W procesie badacze uzyskali 70 proc. energii wykorzystanej przez lasery do rozpoczęcia procesu fuzji. To wciąż nie jest jeszcze św. Graal fizyków, ale ogromny krok do jego odkrycia. Warto tutaj dodać, że energia uwalniana była przez zaledwie 100 bilionowych części sekundy. W wyniku fuzji dwóch izotopów wodoru wytworzono hel. Dokładnie taki sam proces zachodzi we wnętrzu gwiazdy.