Redmi 10 od Xiaomi. Specyfikacja i aparat niedrogiego telefonu.

Jeszcze niedawno pod tym adresem znajdowała się pierwsza zapowiedź telefonu Redmi 10. Oficjalnie, na blogu Xiaomi. Wpis został już usunięty, ale co przeczytaliśmy, to już nasze. A także co już widzieliśmy. Redmi 10 – co widać na ilustracji wprowadzającej do tego tekstu – nijak z wyglądu nie przypomina swojego poprzednika. Wygląda jak model z wyższej półki, nawiązując wyglądem wyspy aparatów i wcięcia na przedni aparat do modelu Xiaomi Mi 10 Ultra.