Microsoft ogłosił, że od tego miesiąca będzie zdalnie zmieniał ustawienia zabezpieczeń Windows swoim użytkownikom. Włączona zostanie blokada potencjalnie niechcianych aplikacji. Można to wyłączyć, choć nie radzę.

Jedną z nowości Windowsa 10 2004 był mechanizm blokady potencjalnie niechcianych aplikacji. Do tej pory był on opcjonalny i domyślnie wyłączony – użytkownik sam, na życzenie, mógł go uruchomić i pozwolić na działanie w tle. Bieżący miesiąc przynosi jednak zmiany, które firma ogłosiła na swoim oficjalnym forum wsparcia technicznego.