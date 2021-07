W każdy drugi wtorek miesiąca Microsoft publikuje zestaw łatek do systemów Windows. To z góry ustalony termin, by administratorzy i użytkownicy mogli zaplanować przestój w pracy potrzebny na aktualizacje. Czasem jednak Microsoft wydaje opcjonalne uaktualnienia poza wyznaczonym harmonogramem. Te z czasem dołączają do obowiązkowych comiesięcznych uaktualnień, ale chętni mogą je zastosować wcześniej.