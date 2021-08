„Koniec lipca, za chwilę już znów zima” – zapewne wiele młodych osób nuci od jakiegoś czasu przebój Taco Hemingwaya, pamiętając, że przed zimą najpierw jest jesień, a co za tym idzie: rozpoczęcie roku szkolnego. Ale przygotowanie do szkoły nie musi być przygnębiające, jeśli skorzysta się z promocji MediaMarkt Back to s'cool.

Jeszcze kilka lat temu ostatnie dni sierpnia faktycznie były mocno depresyjne i przede wszystkim nudne. Kupowanie zestawów książek, zeszytów, długopisów – niewiele w tym ciekawego. Dziś jednak przygotowania do nowego roku szkolnego mogą nieść ze sobą sporo ekscytacji. Tym bardziej, jeśli zakupom towarzyszy promocja. W przypadku akcji Back to s'cool przedmioty objęte ofertą przecenione są o 15 procent. I pożegnanie wakacji od razu staje się przyjemniejsze.

Poprzedni rok szkolny był wyjątkowy ze względu na pandemię. Większość czasu uczniowie spędzili w domach, a nie szkolnych ławkach, dostosowując się do nowych warunków, jakie wymusiła zdalna edukacja. Wciąż nie wiadomo, jak będą wyglądały zbliżające się miesiące. Według zapowiedzi zajęcia mają odbywać się normalnie, ale coraz więcej i częściej mówi się o czwartej fali koronawirusa. Warto mieć to w pamięci, wkładając sprzęty do koszyka z myślą o nowym roku szkolnym.

Bez względu na to, czy lekcje będą organizowane w szkołach, czy online, laptop dla wielu będzie zakupem numer jeden. To uniwersalny sprzęt, bo można go zabrać ze sobą na zajęcia, ale przyda się też w domu – nie tylko do odrabiania lekcji, ale również w razie powrotu zdalnej edukacji.

W ramach promocji Back to s’cool 400 zł taniej kosztuje laptop ASUS E210 z dwurdzeniowym procesorem Intel® Celeron® N4020 1.1 GHz (2.8 GHz turbo) i 4 GB pamięci operacyjnej DDR4. Jest lekki, niewielki (ekran ma 11,6 cali), a przy tym pozwala na wygodną pracę i rozrywkę za sprawą zawiasów obracających ekran do 180 stopni. Z perspektywy ucznia ważna jest roczna subskrypcja Office 365 Personal i funkcja Asus NumberPad. Rozwiązuje ona brak tradycyjnej klawiatury numerycznej, która obecna jest na klasycznych komputerowych klawiaturach. Wszelkie cyfry i dane niezbędne do matecznych obliczeń wyświetlane są na gładziku. ASUS E210 w promocji kosztuje 899 zł.

Bardziej wymagający użytkownicy mogą swój wzrok skierować w stronę laptopa HP Pavilion 15-eh0008nw, który w trakcie akcji Back to s’cool kosztuje 2699 zł – 500 zł mniej niż normalnie. To znacznie większy sprzęt, z ekranem Full HD o przekątnej 15,6. Wydajność zapewnia sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen™ 5 4500U 2.3 GHz oraz 8 GB pamięci operacyjnej DDR4. Mamy więc maszynę, która z jednej strony nadal jest mobilna i może sprawdzić się podczas zajęć w szkole, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby stała się domowym centrum rozrywki. Po odrobionych lekcjach HP Pavilion 15-eh0008nw powinien sprawdzić się także w grach.

Nie tylko laptop może pomagać w edukacji i rozrywce

Do wyszukania informacji w internecie i oglądania filmów niektórym wystarczy tablet. W szkolnej promocji MediaMarkt taniej znajdziemy model Lenovo Tab M10, z 10,3-calowym ekranem i systemem operacyjnym Android 9.0 Pie. Tablet wykorzystać można do wideokonferencji, a to za sprawą dwóch kamer: przedniej 5 Mpix oraz tylnej 8 Mpix. Przewagą tabletów nad laptomami jest fakt, że wygodniej się na nich czyta, bo można je trzymać jak książkę. Za Lenovo Tab M10 w promocji zapłacicie 250 zł mniej – sprzęt kosztuje teraz 849 zł.

Nie da się jednak ukryć, że numer jeden nie tylko wśród młodych jest wyświetlacz smartfonu. Nowy rok szkolny może być pretekstem, aby kupić nowy model. W promocji MediaMarkt dostępny jest smartfon Huawei - P Smart 2021 za 699 zł.

Z punktu widzenia edukacji ważną funkcją w jego przypadku wydaje się akumulator o pojemności 5000 mAh, ładujący się do 46 proc. w raptem pół godziny. Mocna bateria to istotny element telefonu, jeśli chcemy z niego korzystać w ciągu dnia – sprawdzając informację albo rozmawiając z innymi.

Kupując smartfon w MediaMarkt, można dołożyć do niego spersonalizowaną folią ochronną – zamiast etui naklejana jest wytrzymała folia z dowolnie wybraną przez użytkownika grafiką.

Planując zakupy z myślą o wrześniu, nie należy wykluczyć scenariusza, że kolejny rok szkolny będzie stał pod znakiem zdalnej edukacji

W zajęciach online przydatne mogą być słuchawki bezprzewodowe. Mogą to być dokanałowe, jak kosztujące 379 zł JBL Tune 225TWS, lub nieco większe, zakrywające całe uszy – jak SONY WH-CH510, za które trzeba zapłacić 129 zł. Osoby, które nie muszą krępować się dźwiękami z sali, ciekawym wyborem może być bezprzewodowy głośnik SONY SRS-XB12R za 129 zł. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie samą szkołą człowiek żyje – po lekcjach odpocząć można oglądając, grając czy słuchając muzyki, zaś odpowiednie dźwięki zapewnić może soundbar JBL Bar, przeceniony o 219 zł – teraz kosztuje 549 zł.

Szkolne zakupy to sporo wydatków i czasochłonnych zajęć – bo nie tylko elektroniką uczeń żyje i trzeba też zadbać o ubrania oraz szkolne akcesoria. Dlatego w MediaMarkt wszelkie techniczne sprawy można zostawić pracownikom, którzy wgrają system, zainstalują programy antywirusowe oraz zamontują folię ochronną na smartfon. W ofercie jest też dodatkowa gwarancja na urządzenia i możliwość kupna na raty – wówczas sprzęt spłaca się do 60 miesięcy, a raty wynoszą 0 proc.

* Materiał powstał we współpracy z MediaMarkt.