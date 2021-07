Wielka Brytania wypowiada wojnę internetowym ekshibicjonistom

Nie mówiąc już o tym, że ledwo co portal zdecydował się na to, by konta osób w wieku poniżej 16 lat były domyślnie prywatne. Czyli żeby tylko zatwierdzeni obserwatorzy mogli oglądać zdjęcia i zostawiać pod nimi polubienia i komentarze. Niby jeśli nastolatkowie „wpuszczą” kogoś do siebie, to i tak będą mogli spotkać się z niespodziankami, ale i tak to krok w stronę lepszej ochrony. Pytanie, dlaczego dzieje się to dopiero teraz.