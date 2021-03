Elegancki i niedrogi. Promocja na zegarek Fossil Gen 5 Julianna HR na Amazon.pl

Amazon.pl przecenił o 22 proc. czarną wersję jednego z fajniejszych damskich zegarków Fossila. Szkoda że tylko jeden kolor. Na szczęście Fossil Gen 5 Julianna HR to i tak coś, czym warto się zainteresować.

Znana na rynku analogowych zegarków firma Fossil już od dłuższego czasu ma w swojej ofercie również zegarki inteligentne – a te cieszą się całkiem przyzwoitą popularnością i opiniami. Jeden z nowszych modeli, przeznaczonych wedle konwenansu przede wszystkim na kobiecy nadgarstek, jest Gen 5 Julianna HR. A ten dostępny jest w nowej, niższej cenie.

Nominalna cena zegarka Fossila to 1100 zł. Jednak tymczasowo jego czarna wersja dostępna jest na Amazon.pl za nieco ponad 860 zł ze standardową przesyłką w cenie. Na polskim Amazonie dostać możemy również edycję różowozłotą – ta jednak, niestety, dostępna jest tylko w standardowej cenie.

Fossil Gen 5 Julianna HR z rabatem na Amazon Polska.

Przeceniony zegarek Fossila pracuje pod kontrolą systemu Google Wear OS. Ma funkcję lokalizacji GPS, płatności NFC (Google Pay), wyposażony jest w głośnik przez co może być wykorzystany do rozmów głosowych, pobiera powiadomienia z telefonu, no i pozwala na rozszerzanie swojej funkcjonalności przez aplikacje ze Sklepu Play.

Zegarek to również dobry kompan osób chcących żyć zdrowo i aktywnie. Śledzi aktywność fizyczną i sen użytkownika, jest przy tym wodoodporny, więc potrafi też śledzić i monitorować pływanie. Co ciekawe, oprogramowanie Fossila do ćwiczeń zostało opracowane z pomocą ekspertów z WHO i American Health Association – szczególnie elementy gamifikacji w aplikacjach – co, przynajmniej teoretycznie, znacząco uwiarygadnia programy ćwiczeń i wnioski z pomiarów.

Za wydajność przecenionego na Amazonie Fossila odpowiada układ Snapdragon Wear 3100 z 1 GB RAM i 8 GB pamięci. Interfejs jest wyświetlany na 1,28-calowym wyświetlaczu AMOLED 328 ppi. Gen 5 Julianna HR może łączyć się ze światem za pośrednictwem Bluetootha 4.2 LE oraz Wi-Fi.