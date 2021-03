Chłodzone wodą PlayStation 5 wygląda świetnie. Powstawało dwa miesiące i będzie do kupienia

Twórcy kanału Modding Cafe na YouTube pochwalili się swoim najnowszym projektem. To chłodzone wodą PlayStation 5 w futurystycznej, drapieżnej ale jednocześnie minimalistycznej obudowie.

Autorzy kanału Modding Cafe chwalą się, że odpowiadają za pierwsze chłodzone wodą PlayStation 5 z autorską konstrukcją na świecie. Swój ambitny projekt zaprezentowali w sieci, chwaląc się zdjęciami oraz materiałami wideo. Szczególnie ciekawy jest klip na YouTubie, dokumentujący całość procesu: od rozłożenia oryginalnego PS5, przez projektowanie elementów, po złożenie i testy temperatury. Możecie go zobaczyć poniżej:

Tworzenie chłodzonego wodą PlayStation 5 trwało dwa miesiące.

Od momentu rozłożenia konsoli Sony do złożenia jej z wykorzystaniem części własnego projektu minęły dwa miesiące. Lwią część tego czasu pochłonął proces projektowania, dopasowywania oraz drukowania unikalnych komponentów. Te musiały nie tylko pasować do podzespołów PlayStation 5, ale również współgrać z nowym systemem chłodzenia dodanym do urządzenia.

Twórcom z Modding Cafe udało się znacząco zmniejszyć rozmiar konsoli, co widać zwłaszcza na zdjęciach porównawczych. To m.in. efekt usunięcia z konstrukcji pokaźnego wentylatora 120 mm, stanowiącego fundament systemu chłodzenia w koncepcji Sony. Projektanci zaszaleli jednak z odważnym, futurystycznym projektem własnej obudowy, przez co zmniejszony rozmiar nie jest tak widoczny.







W przyszłości Modding Cafe chce zintegrować chłodzone wodą PlayStation 5 z komputerem osobistym.

Najnowszą ambicją projektantów jest połączenie wydajnego komputera do grania oraz chłodzonego wodą PlayStation 5 w jednej, spójnej wizualnie konstrukcji. Oczywiście rezultaty będzie można w przyszłości zobaczyć na kanale YouTube.

Twórcy z Modding Cafe jednocześnie zaznaczają, że wciąż udoskonalają komercyjną wersję chłodzonego wodą PlayStation 5, które będzie można od nich kupić. Cena, liczba dostępnych egzemplarzy oraz sposób ich dystrybucji nie są jednak znane.