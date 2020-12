Polscy uczniowie i rodzice muszą sobie radzić z nowymi trudnościami, a nie wszyscy mają do tego odpowiednie narzędzia.

MediaMarkt zlecił przygotowanie badania na temat wyzwań, z którymi muszą sobie radzić Polacy. Rodziców uczniów zapytano m.in. o to jakie największe trudności dostrzegają w czasie nauki zdalnej. Oczywiście najpopularniejszą odpowiedzią był brak fizycznej obecności pozostałych dzieci i nauczycieli – taką odpowiedź zaznaczył co drugi ankietowany i to trudność, której w zdalnym nauczaniu nijak nie da się przezwyciężyć.

Za to kolejne – można. Rodzice często wskazywali też zbyt wolne połączenie internetowe, złą jakość obrazu i dźwięku, czy brak umiejętności obsługi programu do nauki zdalnej. To elementy, na które możemy mieć wpływ i coś z tym zrobić – w przeciwieństwie np. do błędów i braków w programach do nauki zdalnej. A to również punkt, który doskwiera rodzicom dzieci uczących się zdalnie.

Rodzice przyznają, że jakość nauki zdalnej zależy od jakości sprzętu

Nie ma co do tego wątpliwości 9 na 10 pytanych, a prawie 40 proc. z nich wskazała, że ten wpływ jest wręcz wysoki. To zdaje się potwierdzać historie o problemach technicznych, o których pisaliśmy zarówno z punktu widzenia rodziców uczniów, jak i samych nauczycieli.

Na jakich urządzeniach uczą się polskie dzieci?

60 proc. ankietowanych wskazało, że ich dzieci korzystają z lekcji na laptopie. Drugim najpopularniejszym urządzeniem jest smartfon. Następny na liście był komputer stacjonarny, a najmniej popularnym urządzeniem jest tablet.

Wybory ankietowanych potwierdzają też wyniki sprzedaży

Według Friedricha Franka, Chief Commercial Officera w MediaMarktSaturn Polska, „od połowy marca br. bardzo dynamicznie rośnie popyt na urządzenia do nauki i pracy zdalnej takie jak laptopy, komputery, monitory i sprzęt do wideokonferencji - kamerki, zestawy słuchawkowe oraz inne akcesoria. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się drukarki, urządzenia wielofunkcyjne czy oprogramowanie biurowo-szkolne”.

Co ciekawe, prawie jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że stara się nie używać sprzętu komputerowego poza obowiązkami szkolnymi. Jako że pytano rodziców, nie do końca wiemy, czy ich dzieci faktycznie nie korzystają z komputerów poza lekcjami, czy rodzicom tylko się tak wydaje. Tak czy inaczej, aż 68 proc. rodziców dzieci uważa, że nauka zdalna wpływa na ich dzieci negatywnie. Za pozytywne zjawisko uznaje ją zaledwie 2 proc. ankietowanych.

Niestety, wygląda na to, że to zdalne nauczanie szybko się nie skończy. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i poprawić to, na co mamy realny wpływ.

Tekst powstał we współpracy z MediaMarkt.