Przydatny i tani gadżet. Ładowarka bezprzewodowa Baseus Simple to dobry pomysł na prezent

Ładowanie bezprzewodowe Qi stało się standardem w smartfonach z wysokiej półki cenowej. Baseus Simple Updated Version to elegancki sprzęt do uzupełniania energii bez kabla.

Ładowanie przewodowe może i jest szybsze od bezprzewodowego, ale jest też wysoce nieeleganckie, a plączące się na biurku czy stoliku nocnym kable są ostatnim, na co mamy ochotę patrzeć po przebudzeniu.

Rozwiązaniem tego problemu jest ładowarka bezprzewodowa, na której wystarczy położyć telefon, by zacząć go ładować. Do niedawna dobre ładowarki Qi były bardzo drogie. Dziś stylową ładowarkę bezprzewodową kupimy za mniej niż 100 zł.

Ładowarka bezprzewodowa Baseus Simple Updated Version - eleganckie ładowanie w rozsądnej cenie.

Urządzenie Baseus Simple Updated Version to elegancka, minimalistyczna konstrukcja, która będzie pasować do każdego biura i mieszkania. Aby rozpocząć ładowanie, wystarczy położyć telefon na ładowarce, a zielona dioda poinformuje nas o poziomie naładowania urządzenia.

Ładowarka może działać z mocą nawet 15 W, więc zadziała ze smartfonami obsługującymi szybkie ładowanie bezprzewodowe. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom nie musimy się bać jej przegrzania czy przepięcia, ani tym bardziej uszkodzenia smartfona, nawet jeśli zostawimy go na ładowarce na całą noc.

Baseus Simple Updated Version może ładować urządzenia z odległości do 6 mm, więc zadziała nawet ze smartfonami ubranymi w najgrubsze etui ochronne.

Na ładowarce Baseus Simple Updated Version możemy położyć zresztą nie tylko smartfona, ale również słuchawki bezprzewodowe z funkcją ładowania Qi, np. Apple AirPods czy Jabra Elite 85T.

Konstrukcja ładowarki jest na tyle smukła i lekka, iż bez problemu zmieścimy ją także do plecaka czy torby. Może więc pełnić rolę ładowarki domowej, jak i podróżnej.

Bezprzewodowe ładowanie w trzech smakach.

Ładowarkę Baseus Simple Updated Version kupisz w Sklepie Spider’s Web w trzech kolorach:

Niezależnie od wybranej wersji kolorystycznej kupisz urządzenie, które naładuje nasz smartfon i słuchawki bezprzewodowe, jednocześnie pasując swoją stylistyką do każdego pomieszczenia i wnętrza.